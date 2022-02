Za nami kolejny odcinek naszego programu “Projekt Progres” to propozycja dla tych, którzy interesują się: szeroko pojętym biznesem, promowaniem firmy w mediach społecznościowych.

W kolejnym spotkaniu z Dawidem Stanulonisem trenerem biznesu podjęliśmy temat Procesów Szkoleniowych w oparciu o kompleksową analizę potrzeb. Na czynniki pierwsze rozłożyliśmy pojęcie “wąskiego gardła”, którego zadaniem jest odkorkowanie problemów jakie pojawiają się w organizacji. Same szkolenia mogą odbywać się w wersji on-line jak i stacjonarnie, nasz gość zdecydowanie preferuje te drugą opcję.

Jestem zdecydowanym fanem szkoleń stacjonarnych. To jest tylko jeden z elementów, bo do worka szkolenia nie możemy wrzucać wszystkiego, bo to są rozłączne działy, ale mówimy tu o rozwoju poprzez: coaching, przez mentoring czy inne formy niż takie typowo szkoleniowe. Formą wykorzystywaną przez organizacje jest shadowing czyli sytuacja w której ktoś współuczestniczy w procesie tworzenia nowego projektu i obserwuje młodego adepta wdrażającego w firmę