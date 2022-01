Za nami kolejny odcinek naszego programu “Projekt Progres” to propozycja dla tych, którzy interesują się: szeroko pojętym biznesem, promowaniem firmy w mediach społecznościowych.

W kolejnym spotkaniu z Dawidem Stanulonisem rozmawialiśmy o procesach rekrutacyjnych, sprawdzając jak firmy, a przede wszystkim działy HR przygotowują rozmowy dla potencjalnych pracowników. Wszystko zależy od skali procesu i stanowiska na jakie aplikujemy.