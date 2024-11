W ostatnich tygodniach sporo mówiliśmy na naszej antenie o chęci województwa na utworzenie własnej spółki przewozowej. Takie rozwiązanie popierają zarząd województwa. Okazało się, że innego zdania jest koalicjant w sejmiku.

– Uważam, że własna spółka przewozowa na takim obszarze, jakim jest województwo lubuskie, nie ma racji bytu – zaznaczył Edward Fedko, radny wojewódzki z Trzeciej Drogi.

Samo województwo lubuskie jest za małe, żeby tego typu spółkę powołać i żeby ona sama się finansowała. Na pewno trzeba by było dofinansowywać tę spółkę. Samodzielna spółka w regionie wymaga poważnej analizy ekonomicznej.

Co zatem zdaniem radnego powinno zrobić województwo, żeby usprawnić kolej w regionie?

Podjąć rozmowy ze spółkami już dobrze funkcjonującymi. Na przykład z Kolejami Dolnośląskimi czy Wielkopolskimi. To jest to, co być może rozwiązałoby problem. Byłyby inne możliwości.