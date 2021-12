Zbliżają się obchody rocznicy 800 i 700-lecia Zielonej Góry. Trwa dopracowywanie szczegółów jeśli chodzi o święto.

Tymczasem prezydent Janusz Kubicki zaprosił ostatnio wojewodę Władysława Dajczaka do komitetu honorowego obchodów miasta.

W przyszłym roku Zielona Góra będzie obchodziła bardzo nietypowy jubileusz. Rok 1222 to rok pierwszej wzmianki o mieście, A 1323 rok to moment, w którym Zielona Góra uzyskała prawa miejskie. Powstał więc honorowy komitet , do którego zaprosiliśmy pana wojewodę. Zapraszamy także wszystkich Lubuszan, bo zabawa będzie trwała od września przyszłego roku.