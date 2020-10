Prezydent Zielonej Góry Janusz Kubicki zakażony koronawirusem! Włodarz miasta poinformował o tym na swoim profilu na Facebooku.

„Dziś dla mnie też nie jest to łatwy dzień, miałem zrobiony wymaz, mam wynik dodatni. Tak mam koronawirusa, zaraziłem się. Wiem, że nie jestem pierwszy i nie jestem ostatni, który się przejdzie przez koronawirusa. (…) Musimy się nauczyć z nim żyć. On będzie z nami na lata. Nie da się przed nim uciec, schować, ale nie jest to też coś co powoduje to iż powinniśmy znowu pozamykać się w domach. Trzeba żyć, trzeba się potrafić cieszyć tym co przynosi nam każdy dzień.” – czytamy na Facebooku prezydenta Zielonej Góry.

Przypomnijmy, że Janusz Kubicki był czwartek w Domu Pomocy Społecznej w Zielonej Górze.