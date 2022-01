Wreszcie! Po długich miesiącach oczekiwania w Szpitalu Uniwersyteckim w Zielonej Górze rozpoczęła się jedna z najważniejszych inwestycji. To budowa Oddziału Intensywnej Opieki Medycznej.

O tym, że to bardzo ważne zadanie z punktu widzenia pacjentów i medyków, nie trzeba chyba nikogo przekonywać. Marek Działoszyński – prezes Szpital Uniwersyteckiego – opowiada nam o długiej drodze do rozpoczęcia prac.

Długo czekaliśmy, bo były procedury odwoławcze. było KIO, trochę się to przeciągnęło. Wykonawca stracił trochę czasu, bo zadanie powinno się zakończyć jeszcze w tym roku. Powstanie dwa razy większy OIOM, nad nim powstanie nowy oddział okulistyki z blokiem operacyjnym. Aleksandra Radomska i Paulina Potocka

Budowa OIOM-u to nie jedyna inwestycja, którą planuje w tym roku szpital.