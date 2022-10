Po wakacjach akademickich na antenę Radia Index powrócił program “Usłysz Teatr” W każdy wtorek po 12:30 zaglądamy dla was za kulisy pracy Lubuskiego Teatru. Gościem kolejnego spotkania była Ewa Dobrucka.

We wrześniu dołączyła do zespołu artystycznego naszego teatru. Wcześniej pracowała w jeleniogórskim teatrze. Jak to się stało, że Jelenią Górę zamieniła na Zieloną?

Przyjechałam w zeszłym roku do dyrektora Czechowskiego, który umówił się na spotkanie z moim chłopakiem, ja go tylko przywiozłam i czekałem na koniec spotkania. Dyrektor wyszedł, zapytał czy jestem też aktorką i zaproponował rozmowę. Po kilku miesiącach Robert Czechowski ponownie się odezwał i zaprosił do roli w spektaklu “Jutro Wrócimy do domu” Piękna, śpiewająca kreacja. Po wygraniu wszystkich premier w Jeleniej Górze powiedziałem że w to wchodzę.

Prywatnie partnerem Ewy jest, aktor naszego teatru Andrzej Ogłoza. Razem dołączyli do zespołu artystycznego ponieważ w Zielonej Górze poczuli dobrą energię. Ewa zagrała przed wakacjami w “Jutro wrócimy do domu” a Andrzej w “Człowieku Dwóch Szefów”. Teraz przed nową aktorką rola w sztuce “Sen Nocy Letniej” Ta wróci wkrótce na deski.

To jest super przygoda, choć obawy na początku były. Dyrektor powiedział o zastępstwach, kilka prób i robimy spektakl, ale okazało się że to jest dziesięciu nowych aktorów w tytule, okazało się że nasza czwórka ja, mój chłopak Andrzej, Kasia Hołyńska i Paweł Wydrzyński wchodzimy w role kochanków czyli głównych postaci w spektaklu. Dyrektor powiedział żebyśmy robili tak ja czujemy mamy pełną wolność w pracy plus to jest mój pierwszy raz od szkoły aktorskiej kiedy ponownie zagram Szekspira.

Więcej o sztuce w najnowszym odcinku Usłysz Teatr