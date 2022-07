Wakacje, to czas kiedy nadrabiamy książkowe zaległości, sięgamy po lektury na jakie zabrakło nam czasu. Szczególnie polecamy wam książkę, która może dołączyć za chwile do waszej letniej biblioteczki. Agnieszka Kotuńska właśnie debiutuje na rynku wydawniczym powieścią z gatunku fantasy. “Laiko Medis Kraina Cienia”, to historia która wciąga od pierwszych stron.

Kim jest autorka? Mieszka w Białowicach w gminie Nowogród Bobrzański, jest sołtysem, radną, należy do Stowarzyszenia Fiber, prywatnie żona i mama dwójki dzieci. W tym całym natłoku obowiązków znalazła czas na pisanie swojego autorskiego debiutu. Jednak nigdy w planach nie miała wydawania książek, pojawiały się formy twórcze takie jak: wiersze, piosenki, opowiadania, ale to wszystko pisane było do szuflady. Przyjaciółka Agnieszki zajrzała do szuflady, przeczytała kilka rozdziałów i zmotywowała autorkę do wydania pełnoprawnej książki. Czego możemy spodziewać się po lekturze?

To historia dziewczyny Sary, która żyła sobie we współczesnym świecie, ma 25 lat i pewnego dnia wybiera się ze znajomymi na zwiedzanie starych ruin, tam ulega wypadkowi, wpada do krypty, gdzie doznaje poważnych obrażeń czego konsekwencją jest stan śmierci klinicznej kiedy wraca do życia odnajduje szkatułkę trzymaną przez truposza, wyrywa mu ją z rąk, a gdy otwiera zaczyna dziać się magia.

Więcej informacji o debiucie Agnieszki Kotuńskiej w naszym cyklu “Gość na 96FM”