Zobacz info

Kochają dobrą zabawę! Szaleństwa do białego rana! Bąbelki i nie tylko... Dziewczyny po prostu tak mają ! Dlatego gdy zbliża się ich święto celebrujemy z nimi ten czas szaleństw i niczym nie skrępowanej zabawy! Dziewczyny tak mają ale nam to wcale nie przeszkadza 😍 Kochane wpadajcie - świętujcie - i niczym się nie przejmujcie - tym razem o wszystko zadbamy MY! DRESS CODE:Just be ONE LOVE! SMART CASUAL Zadbaj by Twój look był jezzi, fancy, trendy… ;) ➡️ ENTRY: Start: Tickets 10 PLN 18+ only ➡️ R...