Czy uczniów czeka powrót do zdalnego nauczania? W zielonogórskim III LO już dwie klasy zostały na przeniesione na nauczanie online.

O kwarantannie zadecydował sanepid, kiedy u jednego z uczniów wyszedł pozytywny test na obecność koronawirusa. Mówi Zbigniew Kościk, dyrektor zielonogórskiej „trójki”.

Bardzo wyraźnie chcę podkreślić i przypomnieć, że kiedy klasa znajduje się na nauczaniu zdalnym, to sanepid stosuje inne działania w stosunku do uczniów zaszczepionych, a inne w stosunku do uczniów niezaszczepionych. Uczniowie niezaszczepieni podlegają pod rygory kwarantanny, więc jest dozór policyjny. Uczniowie zaszczepieni po prostu korzystają z lekcji w formie online.