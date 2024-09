Mobilizacja przeciwpowodziowa w naszym regionie prężnie działa. -Jest bardzo duży ruch w sieci, są informacje o tym, gdzie pomagać – mówił Radosław Brodzik, zielonogórski radny i społecznik w Rozmowie na 96 FM.

Zachęcał jednak też do tego, żeby weryfikować informacje o potrzebach danego obszaru. Najczęściej w postach jest wypisane, co należy ze sobą zabrać.

Czasem na liście pojawiają się również nożyczki. Po dotarciu na miejsce od razu powinniśmy znaleźć osobę koordynującą akcję.

Przyjeżdżamy na miejsce, meldujemy się do dowódcy. To najczęściej jest osoba wyróżniająca się w tłumie. Ona mówi: co, gdzie i kiedy trzeba robić. Meldujemy się na miejsce i otrzymujemy zadanie.