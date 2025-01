Posłanka Marta Stożek, partia Razem oraz Stowarzyszenie Spójnik wyrazili sprzeciw wobec działaniom zarządu województwa lubuskiego w zakresie organizacji transportu publicznego.

Swoje zarzuty przedstawili podczas wczorajszej konferencji. Zdaniem posłanki, samorząd województwa nie powinien skupiać się na tworzeniu własnej spółki przewozowej, a wypracować kompromis z Polregio.

W normalnych warunkach stworzenie własnej spółki to byłby pewnie dobry pomysł. Natomiast teraz, kiedy wrzucimy ją w rynek ostrej konkurencji – spółkę, która będzie wymagała wielu lat dotowania – to jest pytanie, czy jest na to czas. Szybciej poszłoby to, gdybyśmy w końcu zaczęli rozwijać Polregio. To jest odpowiedź nie tylko dla lubuskiego, ale też dla innych województw.