Ponad 3 tysiące uczniów z 24 zawodówek w naszym regionie będzie korzystało z dodatkowych praktyk i staży. To w ramach programu „Lubuskie Szkolnictwo Zawodowe dla Nowoczesnego Rynku Pracy.

– Przekazujemy ponad 20 mln zł. Pomoc polega na tym, żeby zwiększyć możliwości szkół zawodowych z lubuskiego, żeby w lepszy sposób przygotowywały uczniów do podjęcia pracy – mówił Marcin Jabłoński, marszałek województwa lubuskiego.

Uważamy, że lubuskie to wspaniałe miejsce do planowania przyszłości, podejmowania pracy i godnej płacy. Żeby była godna płaca, trzeba mieć dobre kwalifikacje, i w tym wspieramy szkoły zawodowe za pośrednictwem powiatów, bo to one te szkoły prowadzą. Wspierają nas organizacje otoczenia biznesu, które pośredniczą w organizowaniu praktyk zawodowych.