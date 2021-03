Jak podaje Zakład Ubezpieczeń Społecznych – w województwie lubuskim bon turystyczny można wykorzystać u 177 podmiotów. Do tej pory przyjęli oni w ten sposób ponad 3 tys. płatności, co dało im ponad 2 mln wpływów do kas.

Tylko w naszym regionie uprawnionych do skorzystania z opcji bonu turystycznego jest niemal 108 tys. rodzin. 33 tys. z nich już to zrobiło.

Łączna kwota, jaką w ramach bonu na wypoczynek wydali Lubuszanie, to ponad 7 mln złotych. Pozostałe 2/3 osób, które jeszcze nie wykorzystały bonu, mogą go aktywować do końca marca 2022 roku. Do tego czasu powinni opłacić nim wypoczynek bądź wybrane atrakcje turystyczne, jednak skorzystać z nich mogą później.

Obecnie bonem turystycznym można zapłacić u ponad 170 lubuskich podmiotów. Baza firm akceptujących ten środek płatniczy wciąż się poszerza. Aktualną listę partnerów programu znajdziecie na stronach bonturystyczny.gov.pl, pot.gov.pl lub polska.travel.pl. Przypomnijmy – Polski Bon Turystyczny funkcjonuje od połowy sierpnia ubiegłego roku. Jego założenie miało być wsparciem dla polskich rodzin oraz krajowej branży turystycznej.