Przed świętami lubuski sejmik zdecyduje, czy przyjmie budżet województwa na przyszły rok. Swoje wnioski do projektu budżetu mogły zgłaszać wszystkie kluby radnych. Co przygotował klub Koalicji Obywatelskiej?

Propozycje klubu obejmują m.in. kontynuację zadań z zakresu ochrony zdrowia. Do inwestycji, które są już realizowane, należy m.in. termomodernizacja szpitali w Zielonej Górze i Gorzowie. Radni zaproponowali też nowe projekty, np. szczepienia przeciw grypie dla seniorów.

Mnie najbardziej zależało na rozpoczęciu projektów „miękkich”. One zbyt dużo nie kosztują, chociażby szczepienia dla seniorów – na ten cel wydamy milion złotych. Szczepienia będziemy mogli zamówić już w styczniu, oczywiście jeżeli budżet będzie przyjęty.

Do takich programów, jak budżet obywatelski dla młodzieży czy osób starszych, dołączy Budżet Inicjatyw Samorządowych. – Przeznaczymy na ten cel 6 milionów złotych – powiedziała marszałek województwa.

Radny Sebastian Ciemnoczołowski przypomniał o trwającej budowie mostu w Milsku i wsparciu dla Domu Samotnej Matki.

Most na Odrze przyczyni się do rozwoju gospodarczego, ale także zapewni nam bezpieczeństwo. I coś, na czym mi osobiście zależało, to pomoc dla Domu Samotnej Matki w Zielonej Górze. Mam nadzieję, że ta inwestycja też będzie zakończona.