Województwo Lubuskie jako pierwsze rozpocznie ferie zimowe. Jeśli szukacie miejsce, gdzie wasza pociecha może spędzić aktywnie czas, to warto postawić na ferie w Lubuskim Teatrze.

W pierwszym tygodniu teatr zaprasza grupy zorganizowane. Początek zajęć od 20 stycznia. A, co na ten czas przygotowano?

Pierwsza z naszych propozycji, to zwiedzanie teatru. Zobaczycie magazyny teatralne, scenę oraz muzeum lalek. Natomiast druga propozycja to warsztaty teatralne. W ich trakcie przeprowadzimy zadanie teatralne np. animacje lalek i nie tylko.

Zajęcia w takiej formie potrwają do 24 stycznia. Drugi tydzień ferii, to już propozycja dla dzieci w wieku od 6 do 9 lat. Te z kolei ruszą 27 stycznia.

Tutaj będziemy się inspirować książką “Słoń Na Księżycu”, czyli pojawi się temat przewodni. Otworzymy naszą wyobraźnie i stworzymy niesamowite krainy.

Informacje o zapisach znajdziecie na stronie internetowej Lubuskiego Teatru.