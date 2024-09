Trwają powodziowe zbiórki rzeczowe, pieniężne czy usługowe. Które są najważniejsze? Które najprościej zorganizować? Które pozwalają adekwatnie pomóc powodzianom? Za poukładanie procesu od przejęcia m. in. “paczki pomocowej” po dostarczenie jej do potrzebującej rodziny czy całych domostw musi odpowiadać niemała grupa ludzi. Dlatego jeśli chcesz mądrze pomóc posłuchaj tej rozmowy.

Na teraz najbardziej potrzebne są osuszacze. To numer 1. na liście zapotrzebowania dla walczących ze skutkami powodzi. – Udało nam się kupić 230 osuszaczy, ale jest to towar deficytowy – mówi Paulina Grzesiowska-Nowak dyrektorka Lubuskiego oddziału PCK w Zielonej Górze.

Okazuje się, że po spakowaniu zestawu pomocowego absolutnie nie zdajemy sobie sprawy co będzie się z nim działo w kolejnych godzinach, dniach, tygodniach, a może nawet miesiącach. Idzie o to, że dostaw jest tak dużo, że dosłownie przygniatają moce przerobowe całych sztabów ludzi. Lżejsza w obsłudze jest krótko mówiąc…kasa lub monopaczka/monopowodzianka. MONO – czyli taki, który jest złożony z jednego elementu lub jest jednolity. Może się okazać, że zestaw mix stanie się niedźwiedzią przysługą. Brzmi kontrowersyjnie? Prawda? Jednak jeśli spakujemy dużo, elementu x i nie pomieszamy go z innymi też zrobi się sprawniej bo mniej skomplikowany będzie etap sortowania.

Jeśli w tej paczce będzie schwarz-mydło i powidło czyli wszystko to co po kolei przyjdzie nam do głowy to i tak będzie to rozpakowane i rozdzielone. Jeśli chcecie wydać kasę na towary pierwszej potrzebny niech to będzie jedna rzecz. Kupcie dobry produkt, który sami byście chcieli dostać w tej trudnej sytuacji. I niech to będzie produkt jednorodny i pakowany w zgrzewce czyli w większej ilości