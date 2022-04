Od niemal dwóch miesięcy oczy całej Europy skierowane są na Ukrainę. Toczący się tam konflikt zbrojny napawa nie tylko strachem, ale też i ogromną chęcią pomocy. Zarówno uchodźcom, jak i tym, którzy walczą o swój kraj.

Akcje pomocowe mają różny charakter. Organizowane są zbiórki pieniędzy oraz najpotrzebniejszych artykułów. W tym produktów spożywczych oraz medycznych. Te drugie na rzecz Ukrainy postanowili przekazać mieszkańcy Edynburga. Zbiórkę w Szkocji zainicjowała Agnieszka Ford z mężem.

Kwota wydana na środki medyczne to około 60 tysięcy złotych. Mamy tam między innymi opatrunki sterylne i gipsowe, nici do szycia, igły. Wszystko co potrzebne jest do udzielenia pierwszej pomocy.