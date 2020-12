Uciekał przed policją, uderzył w radiowóz. Na szczęście został złapany. Zielonogórscy policjanci złapali kompletnie pijanego 17-latka.

Do zdarzenia doszło w nocy z soboty na niedzielę. Kierowca zaczął uciekać policjantom. Wcześniej uderzył w jeden z pojazdów i nie reagował na sygnały od stróżów prawa. Ci złapali go przy alei Wojska Polskiego. 17-latek wcześniej próbował przejechać policjanta i uderzył w radiowóz. Z auta musieli wyciągać go strażacy. Kierowca miał prawie dwa promile alkoholu. Grozi mu do pięciu lat więzienia.