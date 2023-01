Lubuscy policjanci zatrzymali podejrzanego o podłożenie ładunku wybuchowego oraz usiłowanie zabójstwa kobiety i dzieci w Siecieborzycach na terenie powiatu żagańskiego. To 34 – letni mężczyzna, prywatnie były partner ofiary. Przypomnijmy – do tragicznej eksplozji doszło w poniedziałek 19 grudnia. Poszkodowana otrzymała zaadresowaną do siebie paczkę, która wybuchła w trakcie rozpakowywania.

Jak podaje prokuratura – podejrzany mężczyzna już wcześniej miał się znęcać nad swoją byłą partnerką. Zebrany przez śledczych materiał dowodowy pozwolił więc na postawienie 34 – latkowi zarzutu usiłowania zabójstwa wielu osób oraz spowodowania ciężkich obrażeń. Mówi Ewa Antonowicz, rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Zielonej Górze.

Skierowano do sądu wniosek o zastosowanie tymczasowego aresztu i rozpoczęcie akcji poszukiwawczej. Mężczyzna został zatrzymany 16 stycznia. Sprawca nie przyznał się do postawionego mu zarzutu.

Podejrzany mężczyzna to mieszkaniec powiatu żagańskiego oraz ojciec jednego z pokrzywdzonych dzieci.

Wiemy, że pomiędzy sprawcą a pokrzywdzoną był konflikt na tle opieki nad tym dzieckiem. To mogło być przyczyną ataku. Toczyły się postępowania w sądzie rodzinnym. Sprawca miał to wszystko skrupulatnie zaplanowane i starał się zatrzeć ślady.

Mężczyźnie grozi dożywocie.