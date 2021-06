Oszuści znów w natarciu. Tym razem zielonogórska policja ostrzega przed osobami podającymi się za funkcjonariuszy Centralnego Biura Śledczego. Twierdzą oni, że ścigają oszustów oraz hakerów okradających konta bankowe.

Rzeczywistość jest jednak zupełnie odwrotna. Bo to osoby dzwoniące są oszustami. Przykład sprzed kilku dni – do zielonogórskiej seniorki zadzwonił mężczyzna podający się za policjanta. Sugerował on kobiecie oddanie pieniędzy policji. Na tak zwane bezpieczne konto.

Tym razem historia skończyła się dobrze, bo zielonogórska seniorka nie dała się oszukać i zadzwoniła na numer alarmowy. Wciąż jednak nie brakuje sytuacji, kiedy osoby starsze w obawie o swoje oszczędności lub najbliższych tracą miliony złotych. Apel zielonogórskich policjantów skierowany jest więc przede wszystkim do seniorów.