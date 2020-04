Czy festiwal Pol’and’Rock w Kostrzynie nad Odrą dojdzie do skutku czy – podobnie jak większość europejskich dużych festiwali – zostanie odwołany? Taka groźba jest niestety bardzo realna.

W dobie epidemii koronawirusa należy się liczyć z tym, że impreza z uwagi na duże ryzyko nie dojdzie do skutku. Liczą się z tym także organizatorzy. Jurek Owsiak – szef fundacji Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy – był gościem Radia Index. Owsiak mówi wprost: Czekamy w blokach startowych, ale organizacja festiwalu w tym roku będzie szalenie trudna.

Myślimy o festiwalu poważnie, ale jesteśmy ludźmi stojącymi twardo na ziemi. Są duże festiwalu, które są teraz odwoływane. Czekamy w blokach startowych, ale realnie jest to coraz trudniejsze. Jurek Owsiak

Owsiak dodaje, że już w kwietniu należy rozpocząć przygotowania do festiwalu. – Musimy już teraz zacząć działać, by zdążyć – mówi Owsiak.