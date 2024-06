To już ostatnia prosta, jeśli chodzi o wybory do Europarlamentu. Przypomnijmy – Polacy pójdą do urn w najbliższą niedzielę, 9 czerwca. A głosować będzie można na nazwiska dobrze znane z wyborów parlamentarnych. Wielu posłów wybranych w październiku do Sejmu, zdecydowało, że Wiejską chcą zamienić na Parlament Europejski.

O mandat i miejsce w Europarlamencie walczy między innymi posłanka KO Elżbieta Anna Polak.

Nie było dyskusji, jeśli chodzi o nasz region. Przesądziło to, że uzyskałam dużo głosów poparcia jesienią. Premier Donald Tusk układał listy w taki sposób, żeby to osoby zaufania publicznego, z wysokim poparciem się na nich znalazły. Osoby lojalne i ze zdecydowanymi poglądami. To są ważne wybory dla Polski.

A co jest ważne dla posłanki Polak? Z jakimi konkretnie pomysłami idzie do Europarlamentu?

Zdecydowanie to są wartości zachodu. Kultura. Pokój – który utraciliśmy, najważniejsze jest teraz bezpieczeństwo i obronność. O to musimy zadbać.

„Rozmowa na 96 FM” od poniedziałku do piątku, zawsze o 9.30.