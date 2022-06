Farby, szczotki, gąbki i płyny czyszczące poszły w ruch. Oto pogromcy bazgrołów wzięli się do pracy. Za nimi kolejna akcja, pierwsza w tym roku.

Dziś uczniowie piątego Liceum Ogólnokształcącego czyścili pobazgrane ekrany przy ulicy Zbyszka Godlewskiego jak również płot przy przedszkolu Jacka i Agatki. Jak nam mówili uczestnicy akcji, najważniejsze, by w naszym mieście było czysto.

Wiadomo, żeby zrobić coś dobrego i umyć bazgroły. To upiększenie tego naszego otoczenia, chciałbym, żeby tu było czyściej. Na pewno rękawiczki są niezbędna i dobre nastawienie i gąbki, by to wszystko zmywać.