Zdrowie, finanse, klimat i edukacja – to tematy Konwentu Marszałków Województw RP, który odbył się w minionym tygodniu w Zielonej Górze.

W programie Region Południe podsumowanie tego, co wydarzyło się w Lubuskiem. O znaczeniu konwentu oraz ewentualnych plonach spotkań i dyskusji mówiła lubuska marszałek Elżbieta Polak.

Wprowadzamy w życie akty prawne, widzimy, jakie są błędy. Co należy poprawić, ale też to, jakie są potrzeby aktualne – tu i teraz oraz co trzeba zmienić. Konwent marszałków jest organem opiniodawczo-doradczym związku województw, ale ma duże znaczenie i wpływ na stanowienie prawa, przepisów wykonawczych.