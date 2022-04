Czy miasto wprowadzi opłaty za parking przy Ogrodzie Botanicznym? Nie jest to wykluczone.

Wszystko z jednego powodu: z parkingu, który jest przeznaczony dla odwiedzających, coraz częściej korzystają uczniowie pobliskich szkól. Zwraca na to uwagę nasz słuchacz w audycji “Prezydent na 96 FM”.

Prezydent Janusz Kubicki nie ukrywa, ze niebawem może zostać rozszerzona strefa płatnego parkowania o to miejsce.

Myślę, że jest to jakieś rozwiązanie. W tym przypadku niech pierwsze dwie godziny będą gratis, bo będzie to problem. Być może rozszerzymy strefę płatnego parkowania. Ten kto przyjeżdża do szkoły, może skorzystać z miejskiego roweru lub komunikacji miejskiej niekoniecznie samochodu.