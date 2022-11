Choć do wyborów parlamentarnych pozostał niespełna rok, lubuska Platforma Obywatelska już szykuje się do politycznej rozgrywki zaplanowanej na jesień 2023 roku. W jaki sposób?

O to pytaliśmy czołowego polityka PO, radnego wojewódzkiego Sebastiana Ciemnoczołowskiego. Zdaniem naszego rozmówcy, choć do wyborów pozostało jeszcze sporo czasu, w partii już myślą o tym, w jaki sposób organizacyjnie się do nich przygotować.

Przygotowujemy się organizacyjne, bo to jest duże przedsięwzięcie. Angażujemy ludzi, robimy listy osób, które będą pracować w komisjach, by mogli pilnować uczciwości wyborów. Mamy tych komisji dużo, musimy mieć 1700 osób, bo nawet PKW jest upartyjnione. PIS nie będzie chciał oddać władzy pokojowo.

W ostatnich miesiącach sporo się działo na lubuskiej scenie politycznej. Po raz trzeci opozycja próbowała odwołać zarząd województwa. Do tego dochodzą głośne sprawy związane z seks-aferą w gorzowskiej WORD-zie, czy tez spór z samorządami w sprawie podziału środków unijnych w ramach ZIT=ów. Ciemnoczołowski twierdzi, że Platforma Obywatelska wychodzi z takich sporów obronna ręką.

Pokiereszowani są ci, którzy dokonują takich prób wolt. Pan prezydent Kubicki kolaboruje z PIS-em i próbuje z ich mediami narodowymi taką narrację tworzyć. My jesteśmy czytelni i przewidywalni.

Dodajmy, że Platforma Obywatelska podczas zbliżających się wyborów parlamentarnych liczy na nawet sześć mandatów w województwie lubuskim.