Jak już informowaliśmy, zielonogórski Plac Słowiański zmieni swoje oblicze. Miasto ogłosiło przetarg na „Zagospodarowanie zdegradowanej przestrzeni publicznej na terenie miasta Zielona Góra”. O potrzebie zmiany mówił w Radiu Index prezydent Zielonej Góry Janusz Kubicki.

Ma zostać odnowiony, bo lata świetności ma za sobą. Nie ma zmienić miejsca przeznaczenia. Chcemy, by pojawiły się nowe ławeczki i chodniki. Zmieniamy oblicze Zielonej Góry. To, co było ładne kilkadziesiąt lat temu, wymaga remontu. Taki lifting będzie tam przeprowadzony.