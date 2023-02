400, a może nawet 500 milionów złotych będzie potrzebne na stworzenie kolei aglomeracyjnej w ramach Lubuskiego Trójmiasta. Do tego dojdą też koszty utrzymania. Nasuwa się więc pytanie – czy takie połączenie ma w ogóle szansę powstać? Okazuje się, że tak, bo koszt budowy kolei aglomeracyjnej mogłyby pokryć choćby pieniądze unijne oraz rządowe.

Kazimierz Łatwiński podkreśla także chęć dorzucenia się do inwestycji ze strony prezesa PKP PLK.

15 % będzie pokrywać właśnie PKP PLK. Do tego dochodzi jeszcze jednak ten komponent centrum przesiadkowych. Tutaj będą już wkłady własne z samorządów. Plan jest taki, żeby było to z KPO, zobaczymy jak to będzie.