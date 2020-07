Spółka PKP Polskie Linie Kolejowe zapowiedziała realizację dwóch inwestycji w Lubuskiem. Chodzi o modernizację mostów kolejowych na Odrze. W tym miesiącu rozpocznie się przebudowa konstrukcji w Pomorsku. Drugim zadaniem, realizowanym od sierpnia, będzie renowacja mostu w Nietkowicach.

Pierwszy most znajduje się na trasie nr 358 Zbąszynek-Gubin, gdzie trwa modernizacja w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego województwa lubuskiego.

Wojewoda lubuski Władysław Dajczak zaznaczył, że w naszym regionie już widać efekty inwestycji w kolej. Jako przykład podał odnowioną estakadę w Gorzowie i zadaszone perony na dworcu w Zielonej Górze.

Jesteśmy w Zielonej Górze i to miejsce mówi samo za siebie. To, jak ono wygląda, to jak wygląda dworzec kolejowy, estakada w Gorzowie, to są inwestycje również od lat oczekiwane przez Lubuszan. Te, które pan minister dzisiaj zakomunikował, to następne bardzo potrzebne, bardzo usprawniające funkcjonowanie kolei, następne, które również będą w Lubuskiem realizowane. To są dobre informacje dla Lubuszan, to wszystko będzie się przyczyniało do rozwoju gospodarczego naszego regionu.