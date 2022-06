Wybory samorządowe pół roku później, czyli w 2024 roku? O tym myślą działacze partii rządzącej i bardzo możliwe, że taki pomysł Prawa i Sprawiedliwości wejdzie w życie już niebawem.

W Radiu Index o ewentualne przeniesione wybory zapytaliśmy Piotra Barczaka. Zielonogórski radny z ramienia PiS-u, a także przewodniczący Rady Miasta jest zdania, że to dobre rozwiązanie. Dlaczego?

Zielonogórski PIS wciąż nie wystawił kandydata na prezydenta Zielonej Góry. Wobec nieformalnej koalicji tej partii z urzędującym prezydentem Januszem Kubickim Piotra Barczaka zapytaliśmy, w jaki sposób PIS podejdzie do walki z włodarzem miasta. – Sporo nas dzieli – usłyszeliśmy od radnego PIS-u.

To nie jest tak, że jesteśmy blisko, w wielu sytuacjach się nie zgadzamy i jesteśmy daleko światopoglądowo. Jeśli ktoś chce budować Ochlę, to bez względu na to, skąd jest prezydent, kąpielisko trzeba wybudować. To nie jest kwestia koalicji, tylko myślenie o Zielonej Góry, a nie przeszkadzanie prezydentowi, by było jak najgorzej i przez to ludzie mieliby go zmieniać.