Już w najbliższą sobotę turniej pożegnalny Piotra Protasiewicza. Przypomnijmy, żużlowiec we wrześniu ubiegłego roku zakończył swoją karierę i zaczął pełnić funkcję dyrektora sportowego klubu w Zielonej Górze. Turniej pod hasłem „Mistrzostwa Piotra Protasiewicza” rozpocznie się o godzinie 15.

Czy wszystko jest już dopięte na ostatni guzik? Zapytaliśmy o to bohatera turnieju. Piotr Protasiewicz był gościem piątkowej „Rozmowy na 96FM”.

Sen z powiek spędza mi przede wszystkim pogoda. Chciałbym żeby to wszystko jutro pojechało i wyglądało tak, jak to sobie wymarzyłem. Trochę mnie to zdrowia kosztuje, prosto stąd jadę do klubu. Wierzę, że będzie to fajny turniej.