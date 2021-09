Winobranie szansą dla naszego miasta. Takie zdanie mają mieszkańcy, takie zdanie ma również Piotr Barczak. Przewodniczący Rady Miasta był gościem programu „Rozmowa na 96 FM”.

Barczaka pytaliśmy o dotychczasowe wnioski związane ze świętem Zielonej Góry i przede wszystkim, na czym polega jego rola.

Jest wiele uroczystości, które trzeba otworzyć, są wystawy, rocznice, przyjeżdżają też goście z innych miast. Ta praca reprezentacyjna również jest. Często od rana do późnej nocy.

Przypomnijmy, dziś w południe uroczysta sesja Rady Miasta. Honorowe obywatelstwo Zielonej Góry zostanie przyznane urodzonej w naszym mieście Maryli Rodowicz.

Bardzo sympatycznie to przyjęła. Maryla Rodowicz urodziła się w Zielonej Górze, w związku z tym to miło, by przypomnieć, gdzie i w jakim miejscu żyła przez pierwsze lata. Chętnie tu zawsze wracała.