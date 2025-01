Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych kontynuuje w 2025 roku program „Aktywny samorząd”. Jego celem jest wsparcie osób z niepełnosprawnościami poprzez różnorodne formy pomocy.

– Program składa się z dwóch modułów – informuje Piotr Natkański z lubuskiego oddziału PFRON.

W module I osoby niepełnosprawne w stopniu znacznym i umiarkowanym mogą ubiegać się o dofinansowania na przykład: do zakupu protez, do opieki nad dzieckiem w żłobku, do kursu na prawo jazdy, do oprzyrządowania auta czy do sprzętu elektronicznego. Natomiast jest jeszcze moduł II, w którym mogą wziąć udział wszystkie osoby z niepełnosprawnością, niezależnie od stopnia. Tam, osoby uczące się w szkole policealnej lub kształcące się na studiach, mogą uzyskać dofinansowanie do czesnego.