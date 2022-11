Jak już Was kilka dni temu informowaliśmy – w Milsku otwarty został most, łączący oba brzegi Odry. Tym samym przestała też działać dotychczasowa przeprawa promowa. Wracając jednak do inwestycji – składa się ona z dwóch elementów – mostu oraz prowadzącej do niego drogi wojewódzkiej nr 282 po nowym śladzie o długości nieco ponad 9 kilometrów.

Jak mówi Paweł Tonder, dyrektor Zarządu Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze, nie była to łatwa budowa.

Mieliśmy po drodze wiele przeszkód – w tym wojnę w Ukrainie, czy covid. Do tego problemy z ustaleniem skrajnej żeglownej obiektu.

Dodajmy, że pierwsze prace dotyczące budowy mostu w Milsku ruszyły cztery lata temu. Całkowity koszt inwestycji to 83 miliony złotych.