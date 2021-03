Urokliwy klimat, idealne miejsce do spędzania wolnego czasu z rodziną. W parku w Zatoniu odwiedzający nie mają prawa na nic narzekać. Atmosfera w tym miejscu jest szczególna zwłaszcza teraz, gdy będzie się robić coraz cieplej.

Jedyny minus, o którym mówią odwiedzający, to zbyt mała liczba miejsc parkingowych. – Ma się to wkrótce zmienić – mówi wiceprezes stowarzyszenia “Nasze Zatonie” Jarosław Skorulski:

Problem jest związany z parkingami, ale jesteśmy na dobrej drodze, by znaleźć rozwiązanie, które pozwoli nam bezpieczne i wygodne parkować wokół parku w Zatoniu. Jarosław

Skorulski podkreśla, że w okresie wiosenno-letnim frekwencja w parku jest wysoka i nowe miejsca parkingowe są niezbędne.