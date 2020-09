W audycji „Mamy nosa do biznesu” sprawdzamy regularnie, jak radzą sobie na rynku lubuskie firmy. Pytamy też o pomysły, dzięki którym są w stanie zmonopolizować rynek. Dziś o jednej z takich firm.

Gościem Macieja Noskowicza był Paweł Nowak, szef firmy Domator24. Firma, która wymyśliła pojęcie foteli gamingowych, czyli wygodnych siedzisk dla graczy, którzy wiele godzin spędzają przed komputerem i chcą czuć się komfortowo.

Wyróżnia je kilka cech. Przede wszystkim bardzo duża możliwość regulacji w wielu kierunkach. Regulacja podłokietników, poduszki lędźwiowej, stosowane pianki dopasowują się do ciała. W niektórych fotelach są poduszki, a nawet pozycja, w której możemy się położyć. To rzeczy mocno wyróżniające te fotele od innych, dostępnych do tej pory na rynku.