Przed nami Międzynarodowa Noc Muzeów. Muzeum Ziemi Lubuskiej już po raz czternasty uczestniczy w tym wydarzeniu, które w tym roku poświęcone jest kulturze i historii Chin.

Państwo Środka niejedno ma oblicze, o czym przekonuje Leszek Kania, dyrektor Muzeum Ziemi Lubuskiej.

Dzięki życzliwości ambasady chińskiej w Warszawie, przyjechała do nas ekspozycja haftowanych obrazów, które rzeczywiście powalają, jeżeli chodzi o precyzję wykonania. Wykonanie takiej pracy, to rządu kilku miesięcy. Wartość takich haftów jest ogromna. Nacieszymy oczy kilkudziesięcioma takimi perełkami.

Drugą ekspozycją będzie wystawa sprowadzona ze Szczecina.

To są rzeczywiście stare rarytasy. Bardzo stare, tak jak stara jest cywilizacja chińska. Niektóre liczą kilka tysięcy lat. Kolejną ekspozycją jest wystawa fotograficzna, której autorem jest Edward Grzegorz Funke, artysta-fotografik, mieszkający na co dzień w Koszalinie. Od wielu lat prowadzi cykl fotograficzny “Portret świata”. Wystawa poświęcona tradycji i kulturze Chin jest jednym z elementów tego cyklu.

Przygotowana została także propozycja dla młodszych miłośników muzeum. Z Torunia przyjechała do Zielonej Góry ekspozycja rysunków dzieci i młodzieży chińskiej.

To wszystko będzie można oglądać jutro od 14 do 20 i w niedzielę od 13 do 17. Wstęp jest wolny.

Druga odsłona Nocy Muzeów zaplanowana jest na 25 września i zostanie wzbogacona o wykłady, spotkania, warsztaty, pokazy. Podział wydarzenia ma oczywiście związek z pandemią koronawirusa.