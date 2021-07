Caritas Diecezji Zielonogórsko – Gorzowskiej rozdaje paczki. Mówiąc dokładniej – paczki życia. W każdej z nich można znaleźć nie tylko środki ochrony osobistej, ale też bony zakupowe.

Wartość jednego bonu to 150 złotych. A otrzymać go, wraz z całą paczką, mogą najstarsi mieszkańcy lubuskiego. Mówi Sylwia Grzyb, rzecznik prasowy Caritas.

Z tymi kartami seniorzy idą do jednego ze sklepów, na terenie całej naszej diecezji. I mogą zrobić sobie zakupy, takie jakich potrzebują. Na co mają ochotę. Bardzo się cieszymy, że daje to możliwość seniorom wybrania produktów, które są im potrzebne.