Branża gastronomiczna chce się otwierać. W niektórych miejscach w kraju jej przedstawiciele już to zrobili. O tym informowaliśmy w Radiu Index. Przedstawiciele mówią, że nie mogą czekać na oficjalne otwarcie i wbrew rozporządzeniom rządowym otwierają swoje punkty gastronomiczne.

Jest możliwe, że również w Zielonej Górze dojdzie do takiej sytuacji. Wówczas przedstawiciele tej branży mogą się spodziewać mandatu nałożonego przez policję oraz wizyty sanepidu. My o tę sprawę zapytaliśmy zielonogórskiego radnego na co dzień radcę prawnego Adama Urbaniaka, A dokładnie o to, czy w razie pozwu do sądu reprezentowałby przedsiębiorców?

Reprezentowałbym, bo przedsiębiorca ma prawo do tego, aby decyzje organu, jeśli uważa je za niezasadne, zostały zweryfikowane przez sąd.

Zdaniem Adama Urbaniaka przedsiębiorcy mieliby spore szanse, aby wygrać taką sprawę rozstrzygnąć na swoją korzyść w ewentualnym postępowaniu przed sądem.

Uważam, że mają spore szanse. Jest kilka wyroków wprawdzie nieprawomocnych w Wojewódzkich Sądach Administracyjnych. Z tego co wiem, tych wyroków zapadło już kilka. Mają bardzo mocne oparcie w prawie.

Dłuższa rozmowa z Adamem Urbaniakiem u nas na portalu wzielonej.pl