Od soboty możemy ubiegać się o Polski Bon Turystyczny. W internecie bardzo szybko pojawiły się ogłoszenia z propozycją jego sprzedaży. O czym warto pamiętać, by nie paść ofiarą oszustwa?

Zakład Ubezpieczeń Społecznych przypomina, że bon jest dostępny tylko na Platformie Usług Elektronicznych. Osoby, które mają konto na tej stronie i są uprawnione do świadczenia, nie muszą składać żadnych wniosków. Wystarczy, że aktywują dostęp do bonu.

Wchodzimy w zakładkę „Ogólne” – „Bon Turystyczny” – „Mój bon” i tam wpisujemy swoje dane. W momencie, gdy zatwierdzimy te dane, dostaniemy 16-cyfrowy kod na swój adres mailowy. Dostajemy jeszcze na SMS kod autoryzacyjny, który pokazujemy i w ten sposób możemy tym bonem zapłacić.

Płatność bonem akceptują m.in. hotele, pensjonaty i biura podróży, które znajdują się na liście Polskiej Organizacji Turystycznej. Oszuści przekonują, że posiadają zarówno 16-cyfrowe hasło, jak i 4-cyfrowy kod autoryzacyjny do transakcji. Nie daje to jednak gwarancji, że bon nie został już wykorzystany.

Radzimy, aby z rozwagą podchodzić do takich ogłoszeń. Przypominamy także, że bon turystyczny nie podlega wymianie na pieniądze ani żadne inne środki płatnicze. Należy też pamiętać, żeby nie udostępniać osobom trzecim danych do swojego konta na Platformie Usług Elektronicznych, ponieważ są tam nasze dane wrażliwe, jak chociażby informacje o naszym ubezpieczeniu czy o zwolnieniach chorobowych.

Polski Bon Turystyczny przysługuje osobom, które mają prawo do świadczenia „Rodzina 500+” lub dodatku wychowawczego. Jego wartość to 500 złotych na każde dziecko bądź 1000 złotych w przypadku dziecka z niepełnosprawnością. Za usługi turystyczne bonem można płacić wielokrotnie, aż do wyczerpania jego kwoty.

W skali kraju ZUS wydał około 319 tysięcy bonów turystycznych o wartości ponad 270 milionów złotych. Posiadacze bonów wykonali już ponad 10 tysięcy płatności na kwotę powyżej 7 milionów złotych.