Zbliża się sesja sejmiku województwa lubuskiego. Podczas obrad, które zaplanowano na 17 października, opozycyjni radni Prawa i Sprawiedliwości będą chcieli odwołać zarząd województwa na czele z marszałek Elżbietą Polak.

Czy to jest jednak w ogóle możliwe? Koalicja ma większość, ale radni PIS-u mają nadzieję, że tak się właśnie stanie. Kazimierz Łatwiński, jeden z przedstawicieli opozycji w sejmiku jest zdania, że marszałek Elżbiety Polak wcale nie będą chcieli poprzeć wszyscy radni Platformy Obywatelskiej.

To jest pytanie do tych radnych, którzy nie do końca wszystko aprobują nawet, jeśli są z Platformy Obywatelskiej czy z innych ugrupowań tworzących koalicję. Nie do końca tolerują wszystkie sprawy, jak choćby temat z WORD-em w Gorzowie, gdy usiłowano zamieść temat pod dywan.