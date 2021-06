Atrakcje sportowe zarówno dla dorosłych jak i dla dzieci będą zapewne czekać na uczestników kolejnej edycji miejskiej imprezy “Czas na sport”. Odbędzie się ona 26 czerwca.

Jednym z najważniejszych punktów będzie bieg na 5 i 10 kilometrów. O szczegóły pytamy dyrektora Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji Roberta Jagiełowicza.

Trwają zapisy. Limit miejsc jest ograniczony. Poza tym można się spodziewać atrakcji skierowanych również do najmłodszych.

Wpisowe: Przy zapisach internetowych wynosi 30 zł (trzydzieści złotych), przy zapisach w dniu zawodów – jeżeli będą wolne miejsca – opłata wynosi 50 zł (pięćdziesiąt złotych). Przy zapisach elektronicznych wpłaty należy dokonać na konto Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji 35 1020 4027 0000 1902 1665 4550, tytułem: Bieg Czas na sport, imię i nazwisko osoby startującej.

Trasa biegu: Start i meta na podłożu twardym, asfaltowym ok. 100 m, pozostała trasa prowadzi drogami nieutwardzonymi (90%), leśnymi, nie posiada atestu. Start jest wspólny. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany trasy. Informacja o zmianie trasy będzie podana do wiadomości.

Bieg dzieci – Mini bieg Czas na Sport. Od godz.10:15 biegi: – dla dzieci do 2 roku życia dystans 60 m (z rodzicem), – bieg przedszkolaków 3-6 lat dystans ok. 60 m ( dzieci biegną samodzielnie), – uczniowie szkół podstawowych klas I – III dystans ok. 200 m. Bieg odbędzie się na nawierzchni trawiasto-piaszczystej.

Na oba biegi zgłoszenia wyłącznie elektronicznie na stronie super-sport.com.pl – od 27 maja 2021 do 19 czerwca 2021 godz. 20:00 lub wcześniej do osiągnięcia limitu startowego.

Przypomnijmy, festyn “Czas na sport” 26 czerwca.