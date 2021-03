Tak jak już informowaliśmy, od jutra (tj. od środy) zmienia się rozkład jazdy pociągów w województwie lubuskim. Ze względu na epidemię spółka Polregio zawiesiła kilkanaście połączeń.

Skąd taka decyzja? Krzysztof Pawlak – dyrektor lubuskiego oddziału Przewozów Regionalnych.

Jest to czasowa zmiana wynikająca z sytuacji epidemicznej. W spółce też pojawiły się zachorowania więc stąd weryfikacja planów. Są to przede wszystkim pociągi do Nowej Soli, ale później jest też pociąg w kierunku Wrocławia, więc nie powinno być większych utrudnień.

Dyrektora Krzysztofa Pawlaka zapytaliśmy również o to, jak długo pasażerowie chcący udać się np. do Warszawy lub Poznania będą zmuszeni korzystać z komunikacji zastępczej do Zbąszynka. Wciąż bowiem trwa przebudowa mostu na Odrze w Pomorsku oraz modernizacja odcinka Czerwieńsk-Zbąszynek. Jak się okazuje, takie niedogodności potrwają jeszcze przez kilka miesięcy.

Widoków nie widzę. Termin pierwszy był w ub. roku, następny do 10 kwietnia, później do czerwca. Na dziś remont ma być wydłużony do 28 sierpnia tego roku.

Wykaz odwołanych pociągów:

Poc. 77832 Rzepin 04:23 – Nowa Sól 06:00 w całej relacji w terminie 24.03 – 11.04.2021 r

Poc. 70401 Nowa Sól 06:17 – Poznań Gł. na odcinku Nowa Sól – Zielona Góra Gł. w terminie 24.03 – 11.04.2021

Poc. 79601 Poznań Gł. – Nowa Sól na odcinku Zielona Góra Gł. – Nowa Sól w terminie 24.03 – 11.04.2021

Poc. 70403 Nowa Sól 09:56 – Poznań Gł. na odcinku Nowa Sól – Zielona Góra Gł. w terminie 24.03 – 11.04.2021

Poc. 79607 Poznań Gł. – Nowa Sól 13:19 na odcinku Zielona Góra Gł. – Nowa Sól w terminie 24.03 – 11.04.2021

Poc. 70407 Nowa Sól 13:29 – Poznań Gł. na odcinku Nowa Sól – Zielona Góra Gł. w terminie 24.03 – 11.04.2021

Poc. 79611 Poznań Gł. – Nowa Sól 21:25 na odcinku Zielona Góra Gł. – Nowa Sól w terminie 24.03 – 11.04.2021

Poc. 70725 Nowa Sól 22:04 – Rzepin w całej relacji w terminie 24.03 – 11.04.2021

Poc. 78501 Zielona Góra Gł. 05:18 – Szczecin Gł. na odcinku Zielona Góra Gł. – Rzepin od 24.03.2021 do 11.04.2021 w poniedziałki i soboty oraz 02 i 06.04.2021 (oprócz 05.04.2021)

Poc. 87508 Szczecin Gł. – Zielona Góra Gł. 21:19 na odcinku Rzepin – Zielona Góra Gł. od 24.03.2021 do 10.04.2021 w piątki i niedziele oraz 01 i 05.04.2021 (oprócz 04.04.2021)

Poc. 77528 Rzepin 06:33 – Zielona Góra Gł. 07:34 odwołany w soboty, niedziele i święta w terminie 24.03 – 11.04.2021

Poc. 78605 Zielona Góra Gł. 15:37 – Kostrzyn 17:21 odwołany w soboty, niedziele i święta w terminie 24.03 – 11.04.2021

Poc. 77339 Zielona Góra Gł. 15:37 – Rzepin 16:41 – odwołany w dniu 04.04.2021

Poc. 87602 Kostrzyn 17:42 – Rzepin 18:14 odwołany w soboty, niedziele i święta w terminie 24.03 – 11.04.2021