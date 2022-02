Piękny, nowoczesny, parterowy budynek. Korzystna cena za wynajem. Długo wyczekiwana przez mieszkańców zielonogórskiej Ochli przychodnia wciąż czeka na lekarzy.

Po raz kolejny ogłoszony przez miasto przetarg na prowadzenie placówki nie został rozstrzygnięty. Do magistratu nie wpłynęła bowiem żadna oferta. O szczegółach mówi Paweł Wysocki z Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Zielonej Górze.

Odbyło się posiedzenie komisji i ogłosimy przetarg po raz kolejny. Przypomnijmy, że to już czwarty przetarg. Walczymy, by lekarz się tu pojawił. Największym problemem jest rynek, bo nie mamy sygnałów od najemców, co można zmienić.

Zdaniem Wysockiego problemem nie może być cena. Za wynajem należy zapłacić ponad 1200 złotych.

To jest 1200 złotych czynszu, wiec to nie jest przeszkodą. Moglibyśmy zmienić wymagania, ale one i tak są bardzo małe. Dajemy ten okres na rozruch, więc przez pierwsze pól roku lekarz miałby być przez trzy dni po cztery godziny. W drugim przez pięć dni co najmniej cztery godziny. Dopiero po roku chcemy mieć dwóch lekarzy.