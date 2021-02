Nowoczesny, parterowy budynek, parking na kilka samochodów. Tu miała być długo wyczekiwana przychodnia lekarska dla mieszkańców Ochli i przyległych miejscowości. Problemem jest jednak brak lekarzy.

Dorota Bojar sołtys sołectwa Ochla jest zdania, że przychodnia w Ochli jest bardzo ważna dla mieszkańców.

Staraliśmy się wyjść na przeciw prośbie mieszkańców. Chodzi o pieniądze. Znaleziono je z bonusa połączeniowego. To jest zrobione na koszt naszego sołectwa.

Paweł Towpik Radny Dzielnicy Nowe Miasto w Zielonej Górze mówi nam o kosztach:

Łącznie Ochla poświeciła na to 2 miliony 300 tysięcy złotych. 60 tysięcy to projekt, a 2 miliony to wybudowanie. Mamy jeszcze 200 tysięcy na specjalistyczne wyposażenie.