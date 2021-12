Od dziś wchodzą w życie zmiany w obostrzeniach covidowych. Także te dotyczące basenów. Wprowadzony zostanie 30-procentowy limit korzystających z wodnych atrakcji.

Chodzi o osoby niezaszczepione. Jak wygadać będzie korzystanie z basenów w Zielonej Górze? Postanowiliśmy to sprawdzić. Najpierw wizyta na CRS i Robert Jagiełowicz – dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji.

Basen jest najmniejszym ogniskiem zapalnym jeśli chodzi o koronwirusa. Chlor zabija tego koronawirusa. Ograniczymy liczbę osób na basenie, zgodnie z wytycznymi. Będziemy sprawdzali po osiągnieciu 200 osób na basenie i wpuszczać tylko te osoby, które mają paszport covidowy.

Jak wyglądać będzie sytuacja na basenie w Drzonkowie? Zapytaliśmy menedżera ośrodka Annę Sulimę Jagiełowicz.

Jesteśmy przygotowani, 30 procent pojemności obiektów może korzystać i mówimy o niezaszczepionych. Większość klientów i grup sportowych jest zaszczepiona więc nie czujemy oddechu na plecach. Wszystko realizujemy według planu przestrzegając wszystkich restrykcji.

My dodajmy, że opublikowane wczoraj rozporządzenie zakłada m. in. przedłużenie do końca stycznia przyszłego roku dotychczas obowiązujących restrykcji, a część z nich zaostrza. Dotyczy to m.in. limitów osób w kinach, restauracjach, hotelach czy kościołach.