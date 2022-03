Przed nami kolejne spotkanie w ramach cieszącego się dużą popularnością cyklu “Jazzujące Muzeum”. Już od siedmiu lat w murach muzeum można posłuchać muzyki, a także pochylić się nad obrazem. Podczas kolejnego koncertu wystąpi kwartet O.N.E.

Występ już teraz przejdzie do historii, bo po raz pierwszy w ramach tego wydarzenia wystąpi kwartet jazzowy. Zespół powstał w roku 2015, początkowo jako kwintet, ale od czterech lat są kwartetem. Zespół tworzą: Pola Atmańska – fortepian, Monia Muc – saksofon altowy, Kamila Drabek – kontrabas oraz Patrycja Wybrańczyk – perkusja. Artystki na co dzień udzielają się na scenie jazzowej, awangardowej i pop.

Co tu dużo mówić jest to pierwsza taka formacja w historii polskiego jazzu. Co Panie będą grały podczas tego koncertu? To materiał z ich najnowszej płyty. Płyta była promowana w dzień kobiet, czyli stosunkowo niedawno. I nosi taki intrygujący tytuł “Entoloma”. Trzeba powiedzieć, że oprócz jazzu słychać tam rockowe brzmienie, jak mówią krytycy z tzw. biglem. W ich muzyce doszukamy się również elementów folku czy nawet hip-hopu.