Kupno samochodu, to jedna z najważniejszych inwestycji w budżecie naszego domu. Najczęściej wybieramy auto używane, w takim stanie jaki pozwoli nam na użytkowanie pojazdu przez kilka lat. Platforma Bidcar.pl przygotowała raport związany z aktualnym stanem rynku motoryzacyjnego w Polsce.

Prym w naszym kraju wiodą samochody używane do maksymalnej wartości 30 tyś złotych. Przygotowany raport ma pokazać jak społeczeństwo reaguje na rynek w kontekście kupna, sprzedaży czy problemów z tym związanymi.

Raport ma na celu walkę z mitem dotyczącym odmowy kupna auta z przebiegiem powyżej 200 tyś. Mit ten na antenie Radia Index obalił Mateusz Laska wiceprezes Bidcar.pl

Wszystko zależy od tego jak ten samochód był użytkowany. Osobiście wolałbym kupić auto z silnikiem diesla z przebiegiem ponad 200 tyś km, ale jeśli wiem że auto pokonywało odcinki autostradowe, było dobrze eksploatowane to nie bałbym się kupna takiego pojazdu. Jeśli byłby to ropniak jeżdżący tylko po mieście z wyżej wymienionym przebiegiem, to już zacząłbym się mocniej zastanawiać. Bo wiem ile podzespołów ulega zniszczeniu przez takie użytkowanie.

Na poszukiwanie samochodu składa się wiele czynników.

Z naszego badania wynika jednoznacznie, że najważniejszy w kolejności jest stan techniczny pojazdu, później jego historia przede wszystkim powypadkowa danego egzemplarza, a mniejszą rolę odgrywa, to jaka będzie to marka i model. Niestety często się mówi, że słuchamy samochodu konkretnego natomiast z badania wynika, że niektórzy nie patrzą czy to będzie Audi, BMW czy Seat. Ważne, aby auto miało pozytywną przeszłość i był sprawny technicznie.

Jak rok 2023 ma się na decyzje związaną z zakupem w bieżącym roku kalendarzowym, warto też postawić pytanie jaką kwotę musimy przeznaczyć na kupno pojazdu.

Jednoznacznie wynika, że na dzień dzisiejszy społeczeństwo sięga po auta budżetowe. Jest to oczywiście podyktowane aktualną sytuacją ekonomiczną. I tym, że ludzie wydają niechętnie większą ilość środków na zakup samochodu. Z badania wynika iż 42% ankietowanych na zakup samochodu przeznaczyło od 10 do 29 tyś złotych, co czwarta osoba przeznaczyła na ten samochód do 10 tyś złotych. Podobna grupa kupiła auto w przedziale między 30 a 50 tyś. Co dziesiąta przeznaczyła więcej niż 50 tyś.

Więcej informacji o raporcie dotyczącym aut używanych w całej rozmowie z wiceprezesem Bidcar.pl Mateusza Laską powyżej. W niej m.in o autach jakimi jeżdżą studenci.