Lubuskie Bony Wsparcia Przedsiębiorców były tematem nadzwyczajnej sesji sejmiku województwa. Zwołano ją na wniosek grupy radnych, z uwagi na wiele kontrowersji wokół zasad konkursu dotacji.

W trakcie obrad przedstawione zostały m.in. informacje o tym, dlaczego odpowiedzialność za rozdzielanie bonów wsparcia powierzono Zachodniej Izbie Przemysłowo-Handlowej i Organizacji Pracodawców Ziemi Lubuskiej.

Decyzja, by przeprowadzić to postępowanie w taki właśnie sposób, czyli w postaci grantów, które miały być przekazane organizacjom otoczenia biznesu i one miały je później redystrybuować, była podyktowana faktem, że tego typu procedura podlega znacznie mniejszej ilości przepisów. A dzięki temu to postępowanie, skierowane do przedsiębiorców, będzie zdecydowanie łatwiejsze, szybsze, dostępność tych środków będzie nieporównywalnie większa niż gdyby zajął się realizacją tych projektów na przykład urząd marszałkowski bądź któraś z podległych mu jednostek.